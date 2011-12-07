«Нефтехимик» начнет весеннюю часть ФНЛ в Саранске

Нижнекамский «Нефтехимик» первый матч ФНЛ в 2020 году проведет в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Для матча с «Химками» клуб арендует стадион «Мордовия-арена», вмещающий более 43 тысяч человек.

«Данная арена соответствует всем необходимым требованиям РФС для проведения матчей ФНЛ», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что осенью «Нефтехимик» выступал на стадионе «Рубин». Зимой стало известно, что арена не прошла процедуру лицензирования. Домашний стадион «Нефтехимика» с лета находится на глобальной реконструкции.