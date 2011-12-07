Первый матч Слуцкого: ошибка со стадионом и тамбовский «автобус»

Футбол vs Масленица

Для специалиста многое оказалось в диковинку. Например, что «Тамбов» принимает казанцев в Нижнем Новгороде. Смена Саранска на Нижний спортивным директором объяснялась большей зрительской аудиторией. Дескать, в Мордовии на футбол толком не ходят.

Мартовский день выдался в НиНо солнечным, и футболу пришлось побороться за потенциальную зрительскую аудиторию с масленичными гуляньями. Главные торжества проходили совсем рядом со стадионом — на Нижегородской ярмарке, и заочная победа осталась за ними: по данным официального протокола, игру «Тамбова» и «Рубина» на трибунах посмотрели чуть более 3,8 тыс. человек при вместимости 45 тысяч.

Однако контрасты для Слуцкого начались еще до стартового свистка, так как команда приехала… не на тот стадион. Водитель изначально привез казанцев на «Локомотив» — старую городскую арену. Лишь через 50 минут обзорной экскурсии по городу «Рубин» все же достиг нужной точки. Парадоксально, но именно этот водитель днем ранее вез казанский клуб на предматчевую тренировку и приехал к новой арене «Нижний Новгород».

— Я ни в коем случае никого не обвиняю и не ищу вселенского заговора, но ситуация достаточно странная: водитель хозяйской команды не знает, где находится стадион, 50 минут по прекрасному городу Нижний Новгород ездим, любуемся видами. Но сюда мы приехали с несколько иными задачами, — недоумевал после игры Леонид Слуцкий.

Добавим, что «Тамбов» за этот инцидент оперативно извинился.

Владение ради владения

Главный тренер казанцев отрядил в основу пару центральных защитников Старфельт — Сантос, а в опорной зоне разместил Коновалова и Абильгора. На позицию под единственным нападающим Игнатьевым вышел капитан Подберезкин, а фланги атаки насытили Йевтич и Квара.

«Тамбов» же в этот день припарковал сразу три автобуса: два у стадиона, еще один у собственных ворот. Номинальные хозяева грамотно закрывались при любой потере мяча, оставляя впереди лишь одинокого Владимира Обухова.

С первых же минут Леонид Слуцкий смотрел игру на ногах у кромки поля, руководя процессом. С тех же первых минут «Рубин» включил контроль мяча и начал осаду владений Гиорги Шелия. Ключевую активность по левому флангу создавал Кварацхелия: уже на второй минуте он вошел в штрафную и вырезал передачу на Данченко — удар на себя принял защитник «Тамбова». Хозяева тут же ответили кроссом Обухова с выстрелом под перекладину, но Дюпин полностью контролировал ситуацию. На исходе десятиминутки вратарю еще раз пришлось поработать, парировав выстрел Мелкадзе. Номинальный нападающий, арендованный у «Спартака», все так же надежда и вера «Тамбова» в добыче очков.

Владение мячом у «Рубина» по ходу первого тайма достигало космических 80%. Но Игнатьеву так и не дали проявить себя: запомнился разве что удар головой после стандарта. Больше нападающему свободно дышать в штрафной «Тамбов» не позволил.

— Практически невозможно получить мяч, потому что 9 человек располагались за линией мяча, минимум 6 из них в центральной зоне, в том числе три центральных защитника, два глубоких опорных. Если команда соперника так глубоко обороняется, ее можно вскрывать за счет активной фланговой игры, но, к сожалению, у нас в составе нет футболистов, которые бы хорошо играли с прострелов, — рассуждал Слуцкий.

А самой явной упущенной возможностью открыть счет стал проход все того же Квара. Грузин вошел в штрафную, собрав на себе аж троих тамбовчан, и в динамике пробил из убойной позиции мимо ворот.

Гол-фантом

Во второй половине встречи «Тамбов» освоился и стал чаще выходить в атаки. Вместе с этим сектор болельщиков клуба, коих набралось 15 человек, стал громче поддерживать своих. Но в целом атмосфера была домашней скорее для «Рубина». От казанской стороны в Нижний прибыло больше сотни человек (благо расписание поездов было удобным), на трибунах то здесь, то там сидели люди с красно-зелеными шарфами, а в одном из скайбоксов за Казань громко болели несколько детей лет 5 — 6.

Но за тайм опасные моменты чаще возникали именно у ворот «Рубина»: пару раз незамысловато бил все тот же Мелкадзе, а на 74-й минуте Михаил Костюков и вовсе открыл счет. Но судья взятие ворот отменил, узрев какое-то нарушение со стороны игрока атаки.

После этого хозяева откровенно скатились к затягиванию времени. «Гурам, не фоли», «Филин, не поднимайся высоко», — то и дело обращался к одноклубникам Шелия. А вышедший на замену Давиташвили при борьбе в штрафной пару раз и вовсе жестко сталкивался в воздухе с вратарем «Тамбова». Но, перекинувшись несколькими словами на грузинском, конфликт между собой игроки сочли исчерпанным.

В концовке встречи «Тамбов» откровенно контролировал ситуацию, плотно сев в оборону. Даже 5 добавленных арбитром минут хватило, чтобы это прочувствовать. Шелия то и дело кричал судье: «Свисти, свисти! Сколько можно играть». Своего он добился.

После матча игроки «Рубина» подошли к гостевой трибуне и поблагодарили болельщиков за поддержку. Слуцкого же зрители поймали у входа в подтрибунные помещения стадиона, завалив просьбами дать автограф и сделать селфи. Такое внимание для специалиста тоже было непривычным.

По итогам тура «Рубин» остался с 20 очками в зоне стыковых матчей с 8 играми (!) без побед. Пока игра казанцев пестрит несогласованностью, ошибками. Добавляется еще и давление календаря — следующий матч с прямым конкурентом по дну таблицы «Крыльями».

А побед в Казани, Леонид Викторович, уже заждались…