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Рустам Минниханов нарисовал себе бороду

Президент решил подбодрить хоккейные команды Татарстана.

Президент РТ Рустам Минниханов разместил забавный пост на своей странице в Instagram.

На изображении перед нами предстает Минниханов в хоккейной форме, с густой бородой, отрастающей при каждом переключении тумблера «плей-офф». Как известно, борода — профессиональное хоккейное суеверие. Почти все игроки не бреются во время проведения матчей на вылет.

Таким оригинальным способом президент выразил свою поддержку республиканским командам «Ак Барс» и «Нефтехимик», встречающимся сегодня на льду в плей-офф КХЛ.

Ну а редакция газеты «Казанские ведомости» желает сегодня удачи «Ак Барсу»!

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