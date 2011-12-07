Рустам Минниханов нарисовал себе бороду

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Президент РТ Рустам Минниханов разместил забавный пост на своей странице в Instagram.
На изображении перед нами предстает Минниханов в хоккейной форме, с густой бородой, отрастающей при каждом переключении тумблера «плей-офф». Как известно, борода — профессиональное хоккейное суеверие. Почти все игроки не бреются во время проведения матчей на вылет.
Таким оригинальным способом президент выразил свою поддержку республиканским командам «Ак Барс» и «Нефтехимик», встречающимся сегодня на льду в плей-офф КХЛ.
Ну а редакция газеты «Казанские ведомости» желает сегодня удачи «Ак Барсу»!