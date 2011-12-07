В Амстердаме решается вопрос, примет ли Казань Суперкубок УЕФА

Сегодня, 2 марта, в Амстердаме президиум исполкома союза европейских футбольных ассоциаций подводит итоги конкурса на право проведения Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Казань в списке претендентов. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике в мэрии.

«Держим кулаки, молимся. Мы доросли до того, чтобы принимать такой спортивный форум. Будем надеяться, что сегодня мы сможем победить и принять у себя Суперкубок», — сказал градоначальник.

Напомним, столица республики подала заявку на проведение Суперкубка в конце октября прошлого года. Инициативу поддержали на федеральном уровне и российский футбольный союз. Помимо Казани в конкурсе участвуют Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.