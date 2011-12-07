Эмиль Галимов высказался о СКА: Приятно перейти в клуб с такими традициями

27-летний нападающий Эмиль Галимов поделился впечатлениями от своего перехода в СКА. Его слова приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«Самые позитивные эмоции испытываю. Приятно перейти в клуб с такими традициями», — сказал Галимов.

Хоккеист подчеркнул, что в СКА созданы все условия, чтобы решать серьезные задачи. Он считает, что даже не во всех клубах НХЛ есть такая база и академия, как в Санкт-Петербурге.

Напомним, что вчера СКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Галимовым. В последний сезон он провел за «Ак Барс» 51 игру, набрав 25 (17+8) очков.