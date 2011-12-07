Капитан «Динамо-Ак Барса» покинула команду

Капитан «Динамо-Ак Барса» Евгения Старцева покинула казанский клуб после девяти сезонов выступлений в столице РТ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт волейболистки действовал ещё один сезон, но был расторгнут по обоюдному согласию сторон. За девять сезонов Старцева стала четырехкратной чемпионкой России, выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Кубок Европейской конфедерации волейбола (CEV).

С 2012 года волейболистка в составе сборной России Старцева завоевала золото на чемпионатах мира (2010) и Европы (2015)