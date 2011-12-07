Шесть игроков казанского «Зенита» вызваны в волейбольную сборную России

Шесть волейболистов казанского «Зенита» вызваны в сборную России, сообщает официальный сайт ВФВ. Игроки вошли в расширенный список и примут участие в тренировочных сборах. Из состава казанского клуба вызваны: связующий Александр Бутько, блокирующий Артём Вольвич, диагональный Максим Михайлов, доигровщики Фёдор Воронков и Андрей Сурмачевский, либеро Валентин Голубев.

Отметим, что в этом году сборной предстоит принять участие сразу в трёх турнирах — Лиге наций, Олимпиаде и чемпионате Европы.