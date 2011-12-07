Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Шесть игроков казанского «Зенита» вызваны в волейбольную сборную России

Опубликован расширенный состав сборной на три турнира.

Шесть волейболистов казанского «Зенита» вызваны в сборную России, сообщает официальный сайт ВФВ. Игроки вошли в расширенный список и примут участие в тренировочных сборах. Из состава казанского клуба вызваны: связующий Александр Бутько, блокирующий Артём Вольвич, диагональный Максим Михайлов, доигровщики Фёдор Воронков и Андрей Сурмачевский, либеро Валентин Голубев.

Отметим, что в этом году сборной предстоит принять участие сразу в трёх турнирах — Лиге наций, Олимпиаде и чемпионате Европы.

КВ
Лента новостей