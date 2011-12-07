В «Рубине» озвучили сумму, которую намерены выручить от продажи Хвичи

В «Рубине» озвучили сумму, которую намерены выручить от продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии. О её величине рассказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский в беседе с Eurostavka.

«Наша цена за Хвичу — 30 млн евро», — сказал Яровинский.

Если клубу удастся продать футболиста за такую сумму, то трансфер станет рекордным в истории «Рубина». Пока самой выгодной сделкой для казанцев является переход форварда Саломона Рондона в «Зенит» в январе 2014 года — она была оценена в 18 млн евро.

Текущая трансферная стоимость Хвичи, по данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.