В «Рубине» озвучили сумму, которую намерены выручить от продажи Хвичи

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В «Рубине» озвучили сумму, которую намерены выручить от продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии. О её величине рассказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский в беседе с Eurostavka.
«Наша цена за Хвичу — 30 млн евро», — сказал Яровинский.
Если клубу удастся продать футболиста за такую сумму, то трансфер станет рекордным в истории «Рубина». Пока самой выгодной сделкой для казанцев является переход форварда Саломона Рондона в «Зенит» в январе 2014 года — она была оценена в 18 млн евро.
Текущая трансферная стоимость Хвичи, по данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.