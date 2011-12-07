Сборной Беларуси придётся вернуться с ЧМ-2021 на автобусе

Хоккейной сборной Беларуси, которая не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2021, предстоит вернуться домой из Латвии на автобусе. Об этом ТАСС рассказал глава оргкомитета турнира мира Эдгарс Бунцис. Причиной этого стало ограниченное авиасообщение между Латвийской Республикой и Беларусью. Примечательно, что на турнир сборная прилетела чартерным рейсом.

Бунцис добавил: оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что вылет удастся организовать. Для этого было необходимо получить официальный запрос от властей Беларуси, но он не поступил.

Напомним, что сборная Беларуси заняла на ЧМ-2021 последнее место в группе А, набрав 4 очка.