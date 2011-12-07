Игрок «Алании» обматерил теннисистку в Instagram. Клуб уже принёс извинения

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину в Instagram после её поражения во втором круге «Уимблдона». Спортсменка уступила Алёне Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

Хубулов написал в Direct: «Конченая ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***». Скриншот переписки теннисистка опубликовала в сториз своего аккаунта.

После инцидента полузащитник удалил свой аккаунт в Instagram. «Алания» же опубликовала пост с извинениями в адрес Остапенко: «Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам».

Владимир Хубулов выступает за «Аланию» с лета 2020 года. Ранее 20-летний полузащитник прошёл через академии «Алании», «Краснодара», «Ахмата» и питерского «Зенита». В минувшем сезоне провёл в ФНЛ 26 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.