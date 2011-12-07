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«Оренбург» приступил к реконструкции домашнего стадиона

Ранее клуб не допустили к участию в РПЛ из-за малой вместимости арены.

«Оренбург» приступил к реконструкции северной трибуны домашнего стадиона. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте клуба.

В межсезонье «Оренбург» занял второе место в ФНЛ, но не смог пройти процедуру лицензирования из-за малой вместимости стадиона «Газовик». В результате вторую путёвку в элитный дивизион получил «Нижний Новгород».

Вместимость арены «Газовик» составляет 7,5 тысяч зрителей. Минимальные требования для участия в РПЛ — 10 тысяч.

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