«Оренбург» приступил к реконструкции домашнего стадиона

«Оренбург» приступил к реконструкции северной трибуны домашнего стадиона. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте клуба.

В межсезонье «Оренбург» занял второе место в ФНЛ, но не смог пройти процедуру лицензирования из-за малой вместимости стадиона «Газовик». В результате вторую путёвку в элитный дивизион получил «Нижний Новгород».

Вместимость арены «Газовик» составляет 7,5 тысяч зрителей. Минимальные требования для участия в РПЛ — 10 тысяч.