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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

Бобков, дебютировавший за казанцев, отразил 23 из 25 бросков.

Сегодня в Нижнекамске прошел контрольный матч, в котором встречались «Нефтехимик» и «Ак Барс». Победу с итоговым счетом 4:2 праздновали гости.

Первую шайбу забросили «нефтяники», но затем четыре раза подряд отличились «барсы». В третьем периоде хозяевам удалось отквитать одну шайбу, но спасти матч так и не вышло. Впрочем, уже завтра «Нефтехимик» получит шанс взять реванш, повторный поединок стартует в 18:00.

В составе «Ак Барса» отличились Янчевский, Воронков, Линдхольм и Галимов. За нижнекамцев забросили шайбы Хайруллин и Митякин.

Дебютировавший на воротах «Ак Барса» Игорь Бобков справился с 23 бросками из 25 возможных.

КВ
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