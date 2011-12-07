«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

Сегодня в Нижнекамске прошел контрольный матч, в котором встречались «Нефтехимик» и «Ак Барс». Победу с итоговым счетом 4:2 праздновали гости.

Первую шайбу забросили «нефтяники», но затем четыре раза подряд отличились «барсы». В третьем периоде хозяевам удалось отквитать одну шайбу, но спасти матч так и не вышло. Впрочем, уже завтра «Нефтехимик» получит шанс взять реванш, повторный поединок стартует в 18:00.

В составе «Ак Барса» отличились Янчевский, Воронков, Линдхольм и Галимов. За нижнекамцев забросили шайбы Хайруллин и Митякин.

Дебютировавший на воротах «Ак Барса» Игорь Бобков справился с 23 бросками из 25 возможных.