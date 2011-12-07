Подарок на День республики и города: «Рубин» едва не проиграл в праздник

Встреча шестого тура РПЛ между «Рубином» и «Тамбовом» по первоначальному графику должна была пройти 29 августа, но за полторы недели игру решили сдвинуть на сутки по случаю празднования в Татарстане и его столице Дня республики и города. Клуб до игры выдал неплохой перформанс с национальным колоритом: Леонид Слуцкий на видеоролике, размещенном в клубных аккаунтах, заговорил на татарском языке и зазывал болельщиков на стадион, футболистов облачили в национальную одежду, а перед матчем игроки появились на поле в тюбетейках.

Впрочем, даже такая сильная пиар-кампания принесла не самые богатые плоды: вечер праздничного дня на «Ак Барс Арене» решили провести лишь 4,5 тысячи болельщиков. Зато Слуцкий (по стопам фееричной игры прошлого тура с «Уфой») решился на перестроения в старте и выпустил на поле с первых минут Хван Ин Бома и Дениса Макарова. Не без их стараний казанцы могли смело открывать счет в стартовые 10 минут. Оперативно расчехлил свою пушку Макаров, пальнув чуть выше перекладины ворот Сергея Рыжикова, а атакой позднее Деспотович зарядил в крестовину.

«Тамбов» — один из флагманов РПЛ по качественной обороне. Гости и в этот вечер вновь уходили в 10 игроков за линию мяча, поджидая шанс сорваться в контратаку. Впервые возможность возникла на 15-й минуте, и первый же выход тамбовчан в финальную треть поля оказался результативным: Йевтич предоставил Карасеву огромную свободную зону, откуда игрок гостей мягко навесил на линию вратарской, а Карапетян выиграл верховую борьбу и каверзно, с отскоком мяча от газона, пробил по воротам — 0:1.

На протяжении всего тайма «Рубин» владел и мячом (около 60%), и территорией, но сравнять счет помог не дриблинг Кварацхелии и не дальние удары Макарова, а банальный случай. В компенсированное к первому тайму время Меркулов загрузил мяч подачей в район одиннадцатиметровой отметки, где в борьбу вступил Деспотович. Рыжиков успел пресечь подачу, но ему в левую руку головой влетел свой же защитник. Кипер не удержал снаряд, а Деспотович хладнокровно добил его в пустые ворота.

Стоит отметить, что Макаров выдал откровенно слабый матч: за час игрового времени он нанес три удара и только один угодил в створ при 45% выигранных единоборств и точности передач 71%. Больше брака в пасах в этот вечер допускал лишь Кварацхелия: присутствие на поле у легионера не задалось, ибо 31% ошибок в передачах и одна успешная ключевая передача из 5 попыток — это не его уровень.

Итак, спустя час Слуцкий решил оживить игру, выпустив вместо Макарова Олега Шатова. Причем специалист предложил интересную расстановку с приоритетом атак через левый фланг и центр. Шатов занял позицию чуть выше и правее Ин Бома, а бровка полностью осталась в ведении флангового защитника Зуева, а при атаках тамбовчан его страховал Абильдгор. Спустя еще 10 минут Слуцкий решил и вовсе перестроить «Рубин» на игру в двух нападающих. Появившийся на поле Иван Игнатьев имел моментальную возможность вывести команду вперед, но сплоховал.

Однако и «Тамбов» не намеревался терять три очка и реанимировал свою группу атаки посредством замен. И им на руку тоже сыграла вратарская ошибка, когда на 84-й минуте Юрий Дюпин недостаточно качественно зафиксировал мяч, прерывая навес. Рыбин успел им завладеть, сделал скидку на Карасева, а тот поразил пустые ворота. Казанцы вновь оказались в роли догоняющих.

От поражения «Рубин» спасся на 90-й минуте благодаря угловому. Ин Бом во втором тайме взял на себя исполнение этих стандартов и принес пользу: его подача нашла голову Деспотовича, а серб по идеальной траектории направил мяч в дальний угол ворот, добыв команде ничейный результат.

Дубль Деспотовича — долгожданное событие, так как голов серба в Казани заждались. Болельщики уже критиковали форварда в комментариях в его Instagram, на что Деспот ответил: Ya lucci napadayuch v Rusiye. Свою высокую оценку игрок начал отрабатывать только сейчас, также получив вызов в национальную сборную Сербии.

Впереди в РПЛ длинная пауза, связанная с матчами Лиги наций УЕФА. Помимо Деспотовича в состав сборной Хорватии впервые вызван Филип Уремович. Сербам предстоит сыграть с командами России (3 сентября) и Турции (6 сентября), а соперниками хорватов станут сборные Португалии (5 сентября) и Франции (8 сентября). Ближайший матч «Рубина» ждет нас 13 сентября против «Динамо», а 20-го числа казанцы примут дома «Спартак».