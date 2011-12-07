Зарипов не полетел с командой на матч против ЦСКА

Капитан «Ак Барса» Денис Зарипов не полетел с командой в Москву на матч против ЦСКА, сообщается в социальных сетях клуба.

Также остались восстанавливаться после травм Роман Рукавишников и Михаил Глухов.

В составе команды числятся новички «Ак Барса» Александр Хованов, Найджел Доус и Стефан Да Коста, а также Савелий Кувардин, Илья Сафонов и Амир Мифтахов.

Напомним, матч «Ак Барс» — ЦСКА открывает новый сезон КХЛ. Встреча пройдет 2 сентября. Начало: в 19.30.