Главным тренером ХК «Динамо-Казань» стал Ильяс Хандаев

Неудачное выступление команды по хоккею с мячом на групповом этапе розыгрыша Кубка России в Ульяновске привело к тому, что главный тренер команды Сергей Фирсов был отправлен в отставку.