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Главным тренером ХК «Динамо-Казань» стал Ильяс Хандаев

Неудачное выступление команды по хоккею с мячом на групповом этапе розыгрыша Кубка России в Ульяновске привело к тому, что главный тренер команды Сергей Фирсов был отправлен в отставку.
Новым главным тренером команды стал заслуженный мастер спорта, экс-тренер сборной Казахстана Ильяс Хандаев. Хандаев был представлен команде. И затем динамовцы отправились на сбор в Зеленодольск, где пробудут вплоть до 6 октября.
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