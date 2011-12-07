«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в добавленное время

На 26-й минуте Вячеслав Подберезкин, сыграв в «стеночку» с Сердаром Азмуном, грамотно подрезал мяч в ворота Конюхова – Сергей Рыжиков в этом матче участия не принимал – 1:0.В целом казанцы увереннее контролировали мяч, но первый же удар в створ ворот Коновалова со стороны гостей превратился в гол – Уремович неудачно скинул мяч на Чичерина, и после его передачи Канунников провел мяч в ворота своей бывшей команды на 49-й минуте – 1:1.Время шло, казанцы активно угоржали воротам соперника, но до решающих ударов дело все не доходило. Могилевец сменил Подберезкина, Бухаров – Полоза, и на последней минуте основного времени Азмун попал в руку защитника гостей, но арбитр Левников зафиксировал лишь угловой. И все же после подачи Коновалова со штрафного после удара головой Бухарова Азмун затолкал мяч в ворота – 2:1. Эта победа вывела казанцев на шестое место в турнирной таблице.