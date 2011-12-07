Без чуда не обойтись: Россия все дальше от «большой шестерки» футбольных стран континента

Отрадно, что в среду «Краснодар» сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Впервые за годы выступления в элитном клубном турнире в группах будут представлены сразу три российских клуба. Но, похоже, следующего такого шанса нам придется ждать очень долго.

«Динамо» лишилось Европы и тренера

Первым свой путь на европейской арене начало московское «Динамо» - со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Москвичи не попадали в еврокубки аж с сезона-2014/15, когда дошли до стадии 1/8 финала ЛЕ. С тех пор вокруг динамовцев произошло много интересного: бан от UEFA за нарушение финансового fair-play, вылет и возвращение в РПЛ, открытие обновленного домашнего стадиона. Шестое еврокубковое место по итогам минувшего чемпионата стало своеобразным приятным подарком, а обернулось громогласным фиаско.

Пандемия COVID-19 наложила свой отпечаток на еврокубки. Традиционное двухматчевое противостояние на стадии квалификации заменили одной игрой. Исключение сделали лишь для раунда плей-офф ЛЧ. Итак, жребий свел московский клуб с тбилисским «Локомотивом». Грузинская команда, где два сезона успел поиграть Зураб Давиташвили, никогда не хватала звезд с неба. В чемпионате «Локо» был стабильным середняком, периодически опускаясь во вторую половину турнирной таблицы, последний выход в еврокубки и вовсе датируется сезоном-2004/05. Тогда «Локомотив» вылетел в первом же раунде квалификации Кубка UEFA от скромного армянского «Бананца». Посему в текущем розыгрыше ЛЕ у клуба из Грузии был самый скромный рейтинг среди команд, дошедших до второго раунда.

И ведь старт игры с «Локомотивом» не предвещал грустного финала для российской команды. Минимум три хороших момента в первом тайме имел Николай Комличенко, разик мяч после его удара даже угодил в штангу. Но слабым местом «Динамо» оказался левый фланг обороны. Два опасных эпизода в первом тайме команда из Тбилиси создала именно отсюда, забила на 54-й минуте отсюда же. Через 20 минут москвичам прилетел второй мяч, и можно было паковать чемоданы. Осада ворот соперника дала лишь локальные результаты: однажды снаряд угодил после удара в перекладину, а под занавес встречи «Динамо» добыло право на пенальти, который успешно реализовало, 1:2.

Вылетев из ЛЕ, москвичи в чемпионате с трудом одолели «Ахмат» и проиграли аутсайдеру - «Химкам». Закономерно, что главный тренер команды Кирилл Новиков после столь ударного сентября добровольно ушел в отставку. Еврокубковый вояж «Локомотива» тоже оказался недолгим. В третьем раунде ЛЕ ему выпала испанская «Гранада», грузинский клуб нанес по воротам соперника аж один удар (ноль в створ), получив по своим 26 (11 в створ), и уступил с достойным счетом 0:2.

«Мужики» уже не те

Эстафетную еврокубковую палочку у «Динамо» принял «Ростов». Южане крайний раз шумели в Европе в пору тренерской работы Курбана Бердыева, поиграв в группе ЛЧ и дойдя до 1/8 финала ЛЕ. Именно с тем еврокубковым походом связано именование ростовчан мужиками. На сей раз соперником стал израильский «Маккаби» из Хайфы. До группового этапа ЛЕ «Маккаби» тоже добирался от случая к случаю, как и вообще получал право сыграть в еврокубках. Но именно от этой команды «посчастливилось» вылетать из отбора Кубка обладателей кубков UEFA - 1993/94 московскому «Торпедо», а из 1/16 финала Кубка UEFA - 2006/07 - московскому ЦСКА.

Для ростовчан домашняя встреча с «Маккаби» началась нереально удачно: лонгболл Норманна нашел Элдора Шомуродова, который в касание пробил вратаря соперника на 9-й минуте. Хотя отквитали мяч гости довольно быстро, ибо оборона «Ростова» проспала подключение Никиты Рукавицы в штрафную на подачу с фланга - австралиец украинского происхождения с израильским паспортом без проблем замкнул навес головой. Сколь ни пытались южане вновь выйти вперед, мяч в ворота «Маккаби» упрямо не шел. Зато на 60-й минуте Абу Фани отыгрался в стеночку с партнером и вколотил «Ростову» второй. Фактическую точку в судьбе матча поставил Данил Глебов, заработавший несколько позже прямую красную карточку.

Квалификация станет сложнее

Итак, Россия сохранила в еврокубковой осени четыре команды из 6 возможных. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» выступят в групповом этапе ЛЧ, ЦСКА попал в группу ЛЕ. До игр среды Россия шла на 7-й строчке рейтинга UEFA, отставая от Португалии на 4,1 балла. В минувшем еврокубковом сезоне наши клубы продемонстрировали худший за 17 сезонов результат, добавив в копилку 4,666 балла (португальцы же рванули на 10,300).

В нынешнем розыгрыше «Бенфика» немного неожиданно вылетела от ПАОК в квалификации ЛЧ и попала в групповую стадию ЛЕ - это нам на руку, так как Португалия не получит в копилку хороший бонус за проход клуба в ЛЧ. Таким образом, в Лиге чемпионов страну представит только «Порту». В раунде плей-офф ЛЕ в четверг ночью сыграют «Риу Аве» и «Спортинг». У обоих клубов упорные соперники - «Милан» и ЛАСК соответственно.

Хотя сейчас нам стоит не столько гнаться за шестой строчкой, сколько стараться не потерять седьмую. В 4,049 балла от нас Бельгия, у которой в группе ЛЧ сыграет «Брюгге», «Антверпен» и «Гент» попали в групповую стадию ЛЕ, а «Шарлеруа» и «Стандарду» предстоит биться за путевки этой ночью.

Напомним, с нового сезона UEFA вводит третий еврокубковый турнир - Лигу конференций. Следовательно, сократится количество команд в Лиге Европы (с 48 до 32), а третьи места по итогам группового этапа ЛЕ будут выходить в плей-офф ЛК. Седьмое место в рейтинге UEFA позволит России отправить в евросезон-2021/22 пять клубов. Чемпион попадет в групповой этап ЛЧ, серебряный призер начнет путь с третьего раунда отбора ЛЧ. Одна команда из нашей страны попадает в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы (например, обладатель кубка), а еще две - в квалификацию Лиги конференций. Взирая на то, как «прекрасно» у нас складываются отношения с отборами еврокубков в последние годы, видимо, можно начинать волноваться.

Хотя что нам до сезона грядущего, давайте сначала проживем текущий. Ведь после прошлогодних подвигов российских клубов в ЛЧ (два четвертых места) и ЛЕ (ноль выходов в плей-офф) поражения от команд из Грузии и Израиля не кажутся неисправимой трагедией.