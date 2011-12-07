ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

В Швейцарии в четверг состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Россию в этом турнире представит московский ЦСКА.

«Армейцам» выпала группа К. Соперниками российского клуба станут действующий чемпион Хорватии «Динамо» (Загреб), нидерландский «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсбергер».

«Динамо» вылетело в Лигу Европы из квалификации Лиги чемпионов. На стадии второго отборочного раунда хорваты выбили ЧФР в серии послематчевых пенальти (2:2, 6:5 пен), но уже в следующей встрече уступили венгерскому «Ференцварошу» (1:2). В матче раунда плей-офф Лиги Европы «Динамо» разгромило эстонскую «Флору» (3:1).

ЦСКА, «Фейеноорд» и «Вольфсбергер» получили прямые путёвки в групповой этап ЛЕ.