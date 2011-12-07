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«Рубин» проиграл в РПЛ свой третий матч подряд

Команда уступила у себя дома «Нижнему Новгороду».

Казанский «Рубин» у себя дома проиграл у себя дома «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1. 

Для команды из столицы Татарстана это уже третьей поражение подряд. 

Хозяева пропустили единственный матч с пенальти, у гостей отличился Николай Калинский. Стоит отметить, что «Рубин» мог забить также с одиннадцатиметровой отметки, но Хвича Кварацхелия не смог его реализовать. Примечательно, что он отобрал право на его пробитие у новичка команды Андреса Дрейера, который и должен был его бить, об этом с тренерского мостика кричал главный тренер Леонид Слуцкий, но грузин это требование проигнорировал. 

На этом злоключения казанцев не закончились, в этом матче также получил травму Илья Самошников, которого вызвали в сборную России. 

Напомним, что «Рубин» проиграл два своих предыдущих матча «Зениту» (1:3) и московскому «Динамо» (2:0). 

КВ
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