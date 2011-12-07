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«Третий возраст»: пенсионеры вышли на старт

В казанском Дворце водных видов спорта прошел финал соревнований по плаванию среди граждан старшего поколения «Третий возраст». В нем приняли участие более 150 спортсменов.
В отборочных же соревнованиях и вовсе принимали участие более 600 спортсменов.На дистанции 25 м у женщин первое место заняла Зоя Баженова, второй стала Ольга Пархоменко, а замкнула тройку призеров Танзиля Шайхуллова.У мужчин победителем в индивидуальном плавании стал Альберт Зинатуллин из Апастово. На втором месте финишировал Валерий Лелюх, на третьем - Хайдар Хисматуллин.В командных соревнованиях первенствовали пловцы из Апастово, на втором месте представители Московского района Казани, на третьем - пловцы из Альметьевска.78-летний Альберт Зинатуллин, победитель заплыва среди мужчин, был самым возрастным спортсменом в финале. После финиша он поделился своими впечатлениями:- Ощущения после заплыва нормальные, чувствую себя хорошо. Тренера у меня пока нет, тренировался самостоятельно. Плаванием всегда занимался на любительском уровне. Уверен, что такие соревнования проводить необходимо, и почаще.Турнир проводился в Казани уже во второй раз.
КВ
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