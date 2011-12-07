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Защитник «Ак Барса» Роман Манухов вернулся в «основу» после травмы

Защитник «Ак Барса» Роман Манухов вернулся в «основу» после травмы
После длительной травмы защитник «Ак Барса» Роман Манухов вернулся к тренировкам с основным составом. Пока Манухов залечивал травму и восстанавливался, он сыграл за «Барс» - фарм-клуб первой команды Казани. Участвуя в тренировке, Манухов играл в паре с защитником Лямкиным.
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