Казанские динамовки в пятисетовом матче переиграли в Красноярске «Енисей»

После выигрыша двух партий в нашей команде произошел необъяснимый сбой, и лишь ценой невероятных усилий наши девчата смогли сломить сопротивление соперниц в овертайме, хотя долгое время игра шла очко в очко.Теперь в следующем матче 8 декабря в Москве наши девчата сыграют с одноклубницами.