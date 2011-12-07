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Казанские динамовки в пятисетовом матче переиграли в Красноярске «Енисей»

Волейболистки казанского «Динамо» в Красноярске вели по сетам 2:0, но до победы пришлось сыграть все пять сетов, и к счастью, выигрыш достался нашим девчатам – 3:2 (27:25, 25:21, 21:25, 19:24, 15:11).
После выигрыша двух партий в нашей команде произошел необъяснимый сбой, и лишь ценой невероятных усилий наши девчата смогли сломить сопротивление соперниц в овертайме, хотя долгое время игра шла очко в очко.Теперь в следующем матче 8 декабря в Москве наши девчата сыграют с одноклубницами.
КВ
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