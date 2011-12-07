Новоуренгойский «Факел» проиграл итальянскому «Трентино» на клубном чемпионате мира

Но волейбольном клубном чемпионате мира в Польше «Факел» из Нового Уренгоя уступил в полуфинале итальянскому клубу «Трентино» - 1:3 (25:22, 14:25, 16:25, 19:25). Теперь в матче за бронзовые медали «Факел» поспорит с польской «Ресовией». А вот финал будет итальянским – в нем сыграют «Трентино» и «Чивитанова».