Димитрис Прифтис возглавит сборную звезд мира на «Матче звезд» Единой лиги ВТБ

Определились тренеры команд на «Матч звезд» Единой лиги ВТБ, который пройдет 17 февраля в Москве. Так, тренером команды «звезд России» стал главный тренер красноярского «Енисея» Олег Окулов. А вот тренером команды «звезд мира» станет главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис. И уже 8 февраля тренеры представят стартовые пятерки своих команд.