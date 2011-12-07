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Димитрис Прифтис возглавит сборную звезд мира на «Матче звезд» Единой лиги ВТБ

Димитрис Прифтис возглавит сборную звезд мира на «Матче звезд» Единой лиги ВТБ
Определились тренеры команд на «Матч звезд» Единой лиги ВТБ, который пройдет 17 февраля в Москве. Так, тренером команды «звезд России» стал главный тренер красноярского «Енисея» Олег Окулов. А вот тренером команды «звезд мира» станет  главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис. И уже 8 февраля тренеры представят стартовые пятерки своих команд.
КВ
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