Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира

В финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который завершился в Швеции, наша команда со счетом 6:5 переиграла сборную Швеции, и выиграла золотые медали.
У россиян голы на счету Юрия Викулина, Евгения Дергаева, а Алмаз Миргазов оформил хет-трик.Это уже 12-я победа россиян на чемпионатах мира.
КВ
Лента новостей