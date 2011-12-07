Татарстанцы Карина Шкляр и Никита Шлейхер завершили чемпионат РФ с пятью медалями

В первый день соревнований татарстанка Карина Шкляр в дуэте в казанцем Глебом Касьяновым выиграла бронзу в командных соревнованиях. И этот же дуэт добыл «серебро» в миксте на трехметровом трамплине.Никита Шлейхер добавил к «бронзе» на трехметровой вышке «серебро» в миксте вместе с Юлией Тимошининой.