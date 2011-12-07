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«Ак Барс» выиграл у «Автомобилиста» в Екатеринбурге

Данис Зарипов заработал дисциплинарный штраф.

«Ак Барс» одержал четвёртую в сезоне победу над «Автомобилистом». Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде команды быстро обменялись голами: на шайбу Кристиана Хенкеля хозяева ответили броском Брукса Мэйсека. Ключевые события в матче развернулись в третьем периоде, когда казанцы забросили быструю шайбу — отличился Михаил Глухов. В середине периода «Ак Барс» остался играть «3 на 5», но выстоял в меньшинстве, а затем Стефан Да Коста убежал на рандеву с вратарём и забил третий гол. «Автомобилист» смог отквитать лишь один гол.

Отметим, что на 50-й минуте удаление до конца матча заработал Данис Зарипов. На 54-й минуте «2+10» за драку получил Михаил Фисенко.

«Ак Барс» после 53 матчей набрал 84 очка и продолжает лидировать в таблице КХЛ.

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