Владимир Алекно доработает с «Зенитом» до конца сезона

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно доработает с казанским волейбольным клубом до конца сезона 2020/21. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал вице-президент клуба из столицы Татарстана Ильхам Рахматуллин.

Специалист покидает «Зенит» по собственному желанию, о чём уведомил казанцев.

Владимир Алекно работает в казанском клубе с 2008 года. За это время он 9 раз стал чемпионом России и 5 раз победил с командой в Лиге чемпионов. В текущем сезоне «Зенит» идёт на третьем месте в таблице Суперлиги, набрав 42 очка.