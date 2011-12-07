Егор Бабурин: Главное, что заработали три очка

- Очень важная игра. Мы в этом году рано начали сборы, но нашу кубковую игру перенесли, поэтому сборы получились длинные. Самое главное, что заработали три очка в тяжелой, вязкой игре. Я думаю, что у нас моментов было больше, поэтому мы были ближе к победе. Мы сейчас смотрели гол незасчитанный, там мяч не вышел за лицевую, поэтому вернулось нам за этот момент. Сагитов молодец, мы его поздравили все, я его еще раз поздравляю с тем, что принес команде победу.- Вы все-таки спасли команду как минимум два раза. На 88-й и 90-й минуте...- Это вопрос концентрации. Нужно быть готовым в таких играх. По такой погоде моментов много не бывает, готовились к тому, что будет один-два момента, поэтому я должен так сыграть.- Сорокин извинился перед вами за срезку?- Да, посмотрели повтор с Сорокой. Ну, такое тоже бывает, нужно быть готовым. Он много забил в прошлом году.- Сагитова поздравили с первым голом?- Да, поздравили, пошутили, что два забил. Только дебютировал в Премьер-лиге, всего лишь несколько матчей провел, очень хороший старт, парень старается. Агрессивно настроен, поэтому заслужил свой гол.- Впереди Кубок России. Силы остались еще?- Думаю, да. Есть сейчас два дня восстановиться. У нас 6-го числа игра, потом девятого, поэтому будем готовиться. Сейчас все более менее здоровы, больших потерь нет.- Как вам поле на «Казань-арене»?- Поле до игры мы не видели, но думали, что будет хуже. Абсолютно нормальное поле, если бы еще снега не было. Снег немножко картину испортил, но поле, я считаю, абсолютно нормального качества. Тем более разрешили играть, а многие поля не допустили в туре. Наше поле хорошо подготовлено. Но к концу игры немножко убилось.- Через Кубок путь в еврокубки ближе. Приоритеты расставлялись как-то?- С этой точки зрения не смотрим, просто готовимся к игре. Учитывая результат первого матча, понятно, что будет тяжело играть с «Локомотивом», но наша команда также будет стараться максимально выложиться и сделает все, чтобы пройти дальше.- Виталия Кафанова сегодня не было. Как без него?- Нормально, перед игрой созванивались и сейчас, думаю, мы с ним созвонимся, - передает слова Бабурина корреспондент «КВ».