Итоги третьих матчей плей-офф Кубка Гагарина

На «Западе» финский «Йокерит» наконец-то прервал серию из 13 поражений подряд, выиграв наконец-то у «Динамо» на выезде, правда, в овертайме – 2:3. Счет в серии – 1-2 в пользу москвичей.«Сочи» так же сумел сократить отставание от «Локо» - 3:2 и 1-2 в серии.А вот «Салават Юлаев второй раз подряд крупно обыграл «Магнитку» (5:1), и вышел вперед в серии - -2-1.