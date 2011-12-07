Казанское «Динамо» на своем льду сыграло вничью с красноярским «Енисеем»

Казанцы уже в первом тайме последнего матча регулярного чемпионата проигрывали красноярцам 0:3, а во втором тайме и 1:4, но сумели сравнять счет дважды – сначала 4:4, а затем и 5:5.Дублем отметился Игорь Ларионов.Так что наши парни уже не сыграют в первом раунде плей-офф с Хабаровском.