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Казанское «Динамо» на своем льду сыграло вничью с красноярским «Енисеем»

Казанское «Динамо» на своем льду сыграло вничью с красноярским «Енисеем»
Казанцы уже в первом тайме последнего матча регулярного чемпионата проигрывали красноярцам 0:3, а во втором тайме и 1:4, но сумели сравнять счет дважды – сначала 4:4, а затем и 5:5.Дублем отметился Игорь Ларионов.Так что наши парни уже не сыграют в первом раунде плей-офф с Хабаровском.
КВ
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