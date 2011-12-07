Курбан Бердыев об эпизоде с незасчитанным голом: Мяч, забитый Сагитовым, был чистым

- В целом напряженная игра без моментов. Только в концовке и в первом тайме могли забить, а в целом ничейная игра. Видимо, Всевышний нам вернул те очки, которые мы потеряли. Хотя первый мяч, забитый Сагитовым, был чистым. Мяч не ушел за лицевую.- Какие эмоции от гола Сагитова?- Рад за парня. Наш воспитанник. Уже говорил, что надеюсь, что скоро их будет больше.- Всегда есть риск, что игрок зазнается. Как этого избежать?- У Сагитова эта болезнь есть и будем бороться. Он уже в дубле провел второй сбор из-за этого, - передает слова Бердыева корреспондент «КВ».