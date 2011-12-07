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«Молодежка» казанского «Рубина» уступила на своем поле «Ахмату»

«Молодежка» казанского «Рубина» уступила на своем поле «Ахмату»
Резервисты казанского «Рубина» в матче 18-го тура первенства России уступили на свое поле «Ахмату» - 2:4. Счет по ходу матча был и 0:4 – в матче за казанцев отстоял в воротах 15-летний голкипер Янович.В итоге – 2:4. За казанцев отличился дважды  Магамаев.
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