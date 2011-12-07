Альметьевский «Нефтяник» обыграл «Ценг Тоу» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Петрова. Матч закончился результативно – 5:4. Уже в первом периоде счет был 4:2, а альметьевцы реализовали два большинства. Во втором периоде соперник смог сравнять счет. Победную шайбу на 52-й минуте забросил Всеволод Ястребков. Следующий матч пройдет 4 марта в Китае.