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«Нефтяник» обыграл «Ценг Тоу»

Клуб продолжает борьбу за Кубок Петрова.
Альметьевский «Нефтяник» обыграл «Ценг Тоу» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Петрова. Матч закончился результативно – 5:4. Уже в первом периоде счет был 4:2, а альметьевцы реализовали два большинства. Во втором периоде соперник смог сравнять счет. Победную шайбу на 52-й минуте забросил Всеволод Ястребков. Следующий матч пройдет 4 марта в Китае.
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