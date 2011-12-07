На трассу Казанского лыжного марафона завозят снег с других спортивных объектов

Для проведения Казанского лыжного марафона на трассу самосвалами завозят снег с других спортивных объектов. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного Комитета Казани Альберт Салихов.

«Со снегом беда, но со вчерашнего дня мы начали работу по завозу снега со стадионов „Ракета“ и „Трудовые резервы“. Уверен, что трассу мы подготовим на должном уровне», — подчеркнул Альберт Салихов.

Организаторам пришлось сократить дистанцию круга до 7 километров.

Отметим, что Казанский лыжный марафон пройдет 7 марта на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. По прогнозу погоды на этой неделе дневная температура воздуха в столице РТ будет держаться на уровне +3 градусов.