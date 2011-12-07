Игроки «Рубина» прилично подорожали: Transfermarkt пересмотрел ценники футболистов по итогам сезона

Завершение сезона в РПЛ ознаменовалось традиционной процедурой — авторитетный портал Transfermarkt, на который ориентируются многие клубные менеджеры при сделках, произвёл переоценку футболистов лиги. Переоценка затронула более 400 футболистов, а самые позитивные изменения коснулись «Рубина» и «Спартака»: четвёртая строчка и выход в еврокубки позволили многим игрокам команды Леонида Слуцкого прибавить «в весе», а возвращение в Лигу чемпионов дало аналогичный эффект красно-белым.

Влашич — главный актив лиги

Как и зимой, самым дорогим клубом страны, по стоимости состава, остаётся «Зенит». Суммарно игроки чемпионского состава оцениваются в 170 млн евро. Примечательно, что на фоне Ла Лиги, Серии А или Бундеслиги «Зенит» был бы во второй половине рейтинга: между «Хетафе» и «Бетисом», «Вероной» и «Кальяри», «Штуттгартом» и «Гертой».

Второй по суммарной стоимости клуб России — «Спартак» (137,5 млн), а замыкает тройку ЦСКА (125,4 млн). «Рубин» поднялся на шестое место (70,5 млн), оторвавшись от «Динамо» (63,6 млн). Правда, до первой пятёрки, которую замыкает «Локомотив», пропасть в размере 21,4 млн евро.

Самым дорогим активом РПЛ, как и в зимнюю паузу, остаётся полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорвата оценивают в 30 млн евро, причём за последние полгода его стоимость не пересматривали в большую сторону. Во многом это можно связать с неудачным сезоном для армейцев — команда пролетела не только мимо медалей, но и не попала в еврокубки. Тройку лидеров замыкают два чемпиона страны — Сердар Азмун и Малком. Битва за лидерство в бомбардирской гонке позволили иранцу прибавить в цене 2 млн евро до 25 миллионов. А вот Малком, переход которого обошёлся «Зениту» в 40 млн, продолжает дешеветь: минус два миллиона за полгода и 22 млн актуальной цены.

На четвёртую строчку рейтинга ворвался главный актив «Рубина» — полузащитник Хвича Кварацхелия. Его трансферная стоимость с весны поднялась на три миллиона евро до 18 млн. Хвича стал самым дорогим игроком в истории казанского клуба по оценке Transfermarkt. Ранее лидирующую позицию занимал Карлос Эдуардо, чья стоимость на момент августа 2010 года составляла 17,5 млн евро.

На отрезке с июля 2020 года по сегодняшний день Кварацхелия продемонстрировал не только феноменальный игровой рост, но сумасшедший рывок по стоимости: +15,7 млн евро или 682,6%! Сопоставимым результатом может похвастаться разве что «Спартак» — опорник Джордан Ларссон прибавил в цене 435,7% или 12,2 млн евро.

Абильдгор более чем удвоил свою стоимость, а Игнатьев по-прежнему в дисконте

Однако самым подорожавшим игроком «Рубина» стал не Хвича. За период с декабря прошлого года по июнь опорник Оливер Абильдгор прибавил в цене более чем в два раза: с 3 до семи млн евро. Датчанин закрепил за собой статус цемента средней линии команды Леонида Слуцкого, съездил в сборную и стал одним из лучших игроков лиги по отборам. Совокупность этих факторов дала следующий результат: за сезон стоимость Абильдгора выстрелила на 1373,7% или 6,5 млн евро.

Неизменной — 7 млн евро — осталась цена у капитана Филипа Уремовича. К сожалению, хорват пропустит Евро-2020 из-за травмы, а ведь участие защитника в евромундиале могло положительно сказаться на его стоимости. На 1 млн евро подорожал лучший бомбардир «Рубина» Джордже Деспотович, а Карлу Старфельту эксперты набросили ещё 500 тысяч к цене. По 500 тысяч прибавили три футболиста, вызванные в расположение сборной России: Юрий Дюпин, Денис Макаров и Илья Самошников. Примечательно, что сейчас 33-летний Дюпин входит в пятёрку самых дорогих вратарей лиги.

Впрочем, в составе «Рубина» есть не только игроки, подорожавшие за полгода, но и те, кто потерял в цене. Лидером стал форвард Иван Игнатьев, который не забивает в официальных матчах с августа 2020 года. Игрок, за которого менеджмент казанцев отдал 7 млн евро, сейчас оценивается в 2,8 млн. По триста тысяч в стоимости потеряли полузащитник Олег Шатов и защитник Михаил Меркулов, на 100 тысяч стал дешевле Алексей Грицаенко. Суммарно девять футболистов «Рубина» стали дороже, а четверо — подешевели.