Одиннадцать друзей Слуцкого: штрихи к итогам сезона

С приходом в «Рубин» именитого специалиста Леонида Викторовича Слуцкого, двукратный чемпион России, в последнее время находившийся в фазе глубокой стагнации, получил принципиально новый вектор развития. Оттолкнувшись от дна турнирной таблицы и сохранив прописку в элите российского футбола в сезоне-2019/20 (итоговое десятое место), подопечные Слуцкого в прошедшем сезоне смогли превзойти все ожидания, завершив турнир в шаге от бронзовых медалей и заняв четвертое место, гарантирующее участие команды в новом европейском турнире УЕФА — Лиге Конференций.

Высокое итоговое место «Рубина» не выглядит случайным, напротив, казанским футболистам по ходу сезона пришлось преодолевать множество дополнительных трудностей в виде непредвиденных травм лидеров, тяжелых полей и официально подтвержденных судейских ошибок не в пользу клуба из столицы Татарстана, зачастую влиявших на исход встречи.

«Казанские Ведомости» постарались разобраться в причинах, которые позволили «Рубину» расположиться на столь почетном «еврокубковом» месте в итоговой турнирной таблице РПЛ сезона-2020/21.

Атмосфера в команде

По утверждению многих игроков казанского футбольного клуба в их личных соцсетях и многочисленных интервью, атмосфера в команде если не идеальная, то максимально близка к таковой. Сам Слуцкий в недавнем выпуске клубного телевидения RubinTV подтверждает эти слова, дополнительно заявляя, что он нигде не чувствовал себя столь прекрасно, как в Казани, за всю свою богатую футбольную карьеру.

Великолепная игра в выездных матчах

Казанский «Рубин» в прошедшем сезоне стал чемпионом выездных игр. Подопечные Слуцкого взяли верх над хозяевами в 10 случаях из 15 и набрали 31 очко, оставив позади по этим показателям «Спартак» и «Ростов».

Фигура главного тренера

Конечно же, нельзя не отметить огромный вклад именитого наставника в итоговый результат. Его роль как высококлассного специалиста сложно переоценить. В своей карьере Слуцкому трижды удавалось выигрывать чемпионат России, тренировать национальную сборную, а также работать в клубах из Англии и Голландии — солидный послужной список. Теперь Леонид Викторович вновь «зажигает» в Рубине, причем не только на тренерском мостике, но и на официальном канале клуба в YouTube, который с его приходом значительно поднял счетчик просмотров.

Селекционная работа

Грамотная селекция — основа достижения высоких результатов в любом командном виде спорта. Блестящая работа селекционного отдела казанцев во главе с Олегом Яровинским позволила «Рубину» укрепить свои позиции на всех участках поля. Оливер Абильдгор, Карл Старфельт, Джордже Деспотович, Денис Макаров, Хван Ин Бом и, конечно же, бриллиант лиги Хвича Кварацхелия — стали настоящими находками «рубиновых».

Руководство клуба

Нынешний генеральный директор «Рубина» Рустем Фидаевич Сайманов знает вкус больших казанских побед. При его непосредственном участии (в должности спортивного директора) команда достигала наивысших результатов в России и за рубежом. После возвращения специалиста «Рубин» сменил вектор развития, и нивелировав огромный гандикап долгов и запрет на участие в еврокубках за несоблюдение финансового fair-play, перешел от риторики — «мы готовы продать любого игрока» — и борьбы за сохранение прописки в элите отечественного футбола к качественно выстроенной финансовой политике внутри клуба и итоговому четвертому еврокубковому месту.