Озвучен призовой фонд Кубка Париматч Премьер

Организаторы Кубка Париматч Премьер озвучили детали проведения предсезонного турнира. Все матчи пройдут в Москве на двух стадионах: «Открытие Банк Арене» и «Арене Химки» с 10 по 18 июля. В турнире примут участие московский «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки».

Кубок пройдёт в круговом формате. В матче открытия встретятся «Рубин» и «Химки». Призовой фонд турнира составит 23 млн рублей.

Турнир будут освещать на телеканалах «Матч ТВ» и Матч Премьер, а также на цифровых площадках холдинга Matchtv.ru и Sportbox.ru.

Ранее Кубок проходил за пределами РФ: дважды в Катаре и один раз в Австрии.