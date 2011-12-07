УНИКС против ЦСКА: эксперты считают, что у казанцев почти нет шансов

5 и 7 июня в «Баскет-холле» будут сыграны две первые встречи финальной серии Единой лиги ВТБ. Казанские баскетболисты обеспечили себе преимущество домашней площадки, завершив регулярный чемпионат на более высоком, третьем, месте. Столичные армейцы в свою очередь заняли четвертую строчку турнирной таблицы.

«Красно-синие» подходят к противостоянию не в лучшем настроении. Накануне они уступили миланской «Олимпии» в матче за третье место Евролиги. Однако общее четырехкратное преимущество по личным встречам над УНИКСом явно свидетельствует о том, что подопечным Димитриса Прифтиса будет непросто в играх с 26-кратным чемпионом России. Напомним, в полуфинале УНИКС со счетом 3:0 в серии уверенно переиграл «Локомотив-Кубань», а ЦСКА преодолел сопротивление «Зенита» (3:1).

Несмотря на хорошую сыгранность казанской команды, подбор баскетболистов на уровне топов европейского баскетбола и довольно успешный сезон, букмекеры верят, что трофей Единой лиги ВТБ достанется армейцам. Средний коэффициент на итоговую победу ЦСКА - 1.20, на УНИКС - 4.50. Известный эксперт и спортивный комментатор Владимир Гомельский также отдал предпочтение москвичам: «Считаю, что ЦСКА имеет определенное игровое преимущество на сегодняшний день. Не могу гарантировать, что после «Финала четырех» это преимущество возрастет, но то, что армейцы будут в лучшем игровом тонусе, чем УНИКС, совершенно точно. Мой прогноз - 3:1 в пользу ЦСКА», - написал телекомментатор на своем личном сайте.

Серия будет продолжаться до трех побед (по схеме 2-2-1). В случае невыявления победителя в третьем матче в Москве (10 июня) будут сыграны две дополнительные встречи: 12-го на домашней площадке ЦСКА и 14-го в Казани.