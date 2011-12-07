Клуб ФНЛ перевели в низший дивизион за организацию «договорняков»

В пятницу КДК РФС принял решение о переводе «Чайки» из ФНЛ в ПФЛ за организацию договорных матчей. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте футбольного союза.

По результатам расследования, договорными были признаны матчи: «Чайка» — «Ангушт» (состоялся 21 октября 2021 года), «Чайка» — «Дружба» (3 августа 2018 года) и «Чайка» — «Армавир» (22 августа 2018 года).

От футбола решено пожизненно отстранить спортивного директора «Чайки» Олега Баяна и судью Сергея Костевича.

В минувшем сезоне «Чайка» финишировала на 12-м месте в ФНЛ. Команда выступала в подэлитном дивизионе с 2019 года.