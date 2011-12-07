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Сборная России по баскетболу вновь не выступит на ОИ

Команда не смогла преодолеть квалификационный турнир.

Сборная России второй раз подряд не выступит на Олимпийских играх: подопечные Сергея Базаревича заняли последнее место в квалификационной группе A, уступив сборной Германии (67:69).

Ранее россияне проиграли Мексике (64:72) и для попадания на ОИ было необходимо обыграть Германию с разницей в семь очков и более. Ведя после первой половины «+3», российские баскетболисты проиграли заключительную четверть «-5».

В ½ финала квалификации Бразилия встретится с Мексикой, Германия — с Хорватией.

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