Сборная России по баскетболу вновь не выступит на ОИ

Сборная России второй раз подряд не выступит на Олимпийских играх: подопечные Сергея Базаревича заняли последнее место в квалификационной группе A, уступив сборной Германии (67:69).

Ранее россияне проиграли Мексике (64:72) и для попадания на ОИ было необходимо обыграть Германию с разницей в семь очков и более. Ведя после первой половины «+3», российские баскетболисты проиграли заключительную четверть «-5».

В ½ финала квалификации Бразилия встретится с Мексикой, Германия — с Хорватией.