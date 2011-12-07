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Слияние ПФЛ с ФНЛ вышло на завершающую стадию

Второй дивизион будет по-прежнему состоять из четырёх групп.

Общее собрание клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) утвердило идею слияния с Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ). Состав ФНЛ останется прежним — 20 клубов, а ПФЛ будет разделена на четыре группы. Победители групп получат право выйти в ФНЛ.

«Сегодня мы де-факто завершили этот процесс. Готовится обращение в РФС о делегировании ФНЛ прав на проведение соревнований в первом и втором дивизионе», — приводит слова президента ФНЛ Александра Алаева официальный сайт лиги.

Отметим, что в чемпионате ФНЛ сезона 2021/22 выступят два клуба из Татарстана — «Нефтехимик» и КАМАЗ.

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