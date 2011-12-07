УНИКС представил первого новичка межсезонья

31-летний защитник Вячеслав Зайцев стал первым новичком УНИКСа в это межсезонье. Игрок заключил с казанцами контракт по системе «1+1».

Последние пять сезонов Зайцев выступал за «Химки» и стал трёхкратным серебряным призёром России. В «Химках» защитник начинал свою карьеру, выиграв с клубом из Подмосковья чемпионский титул в 2011-м. Также Жбанов выступал за «Енисей» и «Красный Октябрь».

В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ игрок набирал в среднем 6 очков, 3.4 подбора, 1.2 перехвата, 2.8 передачи.