Бывший полузащитник «Рубина» пополнил состав брянского «Динамо»

20-летний полузащитник Александр Циберкин присоединился к брянскому «Динамо», сообщает matchtv.ru. Команда выступает в чемпионате ФНЛ.

Уроженец Бугульмы является воспитанником академии «Рубина». В минувшем сезоне полузащитник был капитаном молодёжной команды – провёл 19 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В июле Циберкин стал игроком смоленского «Красный-СГАФКСТ» и провёл один контрольный матч.

Брянское «Динамо» в первом туре ФНЛ на своём поле проиграло «Оренбургу» (0:1).