Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Бывший полузащитник «Рубина» пополнил состав брянского «Динамо»

Игрок был капитаном молодёжной команды.

20-летний полузащитник Александр Циберкин присоединился к брянскому «Динамо», сообщает matchtv.ru. Команда выступает в чемпионате ФНЛ.

Уроженец Бугульмы является воспитанником академии «Рубина». В минувшем сезоне полузащитник был капитаном молодёжной команды – провёл 19 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В июле Циберкин стал игроком смоленского «Красный-СГАФКСТ» и провёл один контрольный матч.

Брянское «Динамо» в первом туре ФНЛ на своём поле проиграло «Оренбургу» (0:1).

КВ
Лента новостей