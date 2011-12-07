Денис Макаров в ближайшее время перейдет в «Динамо»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Рубина» Денис Макаров в скором времени станет игроком «Динамо». Стороны находятся в финальной стадии переговоров, а сам игрок уже попрощался с партнерами по команде.

Ранее в СМИ фигурировала информация об интересе к Макарову от «Краснодара», а также от московского «Локомотива». По слухам последние рассматривали вариант обмена игрока на Крыховяка (который недавно перешел в «Краснодар») с доплатой со стороны москвичей.

Напомним, что Макаров перешёл в «Рубин» в начале прошлого года, из «Нефтехимика». В минувшем сезоне полузащитник отыграл 28 матчей и отличился семью голами и одной голевой передачей.