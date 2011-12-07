КАМАЗ вылетел из Кубка России

В Ульяновске состоялся матч 1/64 финала Кубка России между местной «Волгой» и КАМАЗом. Игра завершилась победой волжан в основное время со счётом 2:0.

С 70-й минуты «Волга» играла в меньшинстве, выигрывая при этом 1:0. На 73-й минуте вратарь КАМАЗа сумел отразить пенальти, но челнинцы так и не смогли отыграться, пропустив второй мяч в добавленное время. Таким образом, от Татарстана в Кубке России остался один клуб — «Рубин», который начнёт выступление на стадии группового этапа.

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