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КАМАЗ вылетел из Кубка России

Честь Татарстана в турнире будет отстаивать «Рубин».

В Ульяновске состоялся матч 1/64 финала Кубка России между местной «Волгой» и КАМАЗом. Игра завершилась победой волжан в основное время со счётом 2:0.

С 70-й минуты «Волга» играла в меньшинстве, выигрывая при этом 1:0. На 73-й минуте вратарь КАМАЗа сумел отразить пенальти, но челнинцы так и не смогли отыграться, пропустив второй мяч в добавленное время. Таким образом, от Татарстана в Кубке России остался один клуб — «Рубин», который начнёт выступление на стадии группового этапа.

Другие результаты игрового дня:

  • «Зенит» (Иркутск) 1:1 (4:3 пен) «Новосибирск»
  • «Машук-КМВ» (Пятигорск) 2:1 «Легион Динамо» (Махачкала)
  • «Черноморец» (Новороссийск) 4:0 «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
  • «Кубань Холдинг» (Павловская) 3:4 «Динамо» (Ставрополь)
  • Ленинградец (ЛО) 2:1 «Олимп-Долгопрудный»
  • «Коломна» 2:3 «Родина» (Москва)
  • «Калуга» 0:0 (6:7 пен) «Салют» (Белгород)
  • «Знамя» (Ногинск) 0:0 (6:5 пен) «Сокол» (Саратов)
  • «Звезда» (Пермь) 3:1 «Челябинск»
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