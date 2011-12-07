Начало Кубка Европы FIBA перенесли с октября на январь

Новый розыгрыш Кубка Европы FIBA стартует в январе вместо октября, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола. Первоначально старт турнира был запланирован на 14 октября. Причина переноса — продолжение пандемии COVID-19.

Старт женского Еврокубка также перенесен с осени на 7 января 2021 года. При этом в федерации допускают вероятность проведения групповых турниров в одном месте для четырёх клубов из каждой группы.

Отметим, что от России в Кубке Европы примет участие пермская «Парма».