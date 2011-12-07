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Полузащитник «Рубина» претендует на звание лучшего игрока августа в РПЛ

Футболист успел наколотить четыре гола.

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам августа. С момента старта чемпионата он забил четыре гола.

Его конкурентами стали: вратарь «Динамо» Антон Шунин (6 игр, 4 «сухих» матча), полузащитник ЦСКА Константин Кучаев (6 игр, 4 гола), полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (6 игр, 4 гола) и нападающий «Спартака» Йордан Ларссон (6 игр, 3 гола).

Победителя определят по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

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