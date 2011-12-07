Во Всероссийских соревнования по гребле до финала в заплывах на 200 метров добрались два татарстанца

В Казани продолжаются Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В турнире участвуют 405 человек из более 30 регионов страны.

Известно, что до финала в заплывах на 200 метров добрались два представителя Татарстана. Артур Валеев доплыл к финишу последним, а Алена Жигалина остановилась в шаге от него.

По словам главного судьи соревнований Владимира Дубовского, в Казани можно проводить соревнования международного уровня. Турнир прошел на высшем уровне, а погода для гребли была оптимальной, отметил он.

Соревнования продлятся до 5 сентября — последними стартами станут заплывы на пять километров и десять километров.