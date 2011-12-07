Зрителей допустят на матчи Единой Лиги ВТБ

Новый сезон Единой Лиги ВТБ намерены начать с присутствием зрителей на трибунах. Об этом заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

«Чемпионат начнется с болельщиками на трибунах, вопрос в проценте посещаемости. Всё зависит от региона: минимально это 10% от заполняемости арены, максимально — 50%. Но все может измениться в ближайшее время. Я надеюсь, это изменится к лучшему», — приводит её слова официальный сайт турнира.

Также она рассказала, что если у зарубежных клубов будут проблемы с логистикой на территорию РФ, то российские клубы сыграют между собой.

«Иностранные клубы, такие как „Зелена Гура“ и „Калев“, будут играть между собой. „Цмоки-Минск“, если сможет, будет приезжать в Россию. „Астана“ — это вообще отдельный вопрос», — заявила Корстин.